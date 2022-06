Argument

Sind fossile Brennstoffe Massenvernichtungswaffen?

Am 6. Juni begann in Bonn, dem Sitz des UN-Klimasekretariats, eine 14-tägige Vorbereitungskonferenz für die diesjährige Weltklimakonferenz im ägytischen Sharm el-Scheich (6.-18.November). Auch diese Konferenz steht unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine und der weltweiten Hochrüstung der Imperialisten.

Dr. Günther Bittel