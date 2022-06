Strompreis sinkt bei einigen Anbietern

Bei meinem Stromanbieter beträgt der Arbeitspreis pro Kilowattstunde ab 1. Juli 22 monatlich 30,34 Euro brutto anstatt gegenwärtig 34,90 Euro brutto. Das hat aber nur bedingt mit dem Wegfall der EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Umlage) zu tun. Der Anteil der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien ist trotz des bisherigen höheren Strompreises gegenüber dem Strompreis aus konventionellen Energien deutlich gestiegen.

Weiterhin entscheiden sich auch immer mehr Verbraucher für umweltfreundliche Energien. Das beweist, dass eine zeitnahe Umstellung der Energieerzeugung auf erneuerbare Energien möglich ist und der Kohleausstieg nicht erst - wie auf dem G7-Treffen beschlossen - ab 2035. Im übrigen hat der Endverbraucher - also die Masse der arbeitenden Bevölkerung - diese EEG-Umlage bezahlt, sodass die Preissenkung bei Öko-Strom mehr als berechtigt ist. Mein Stromversorger bietet auch Gas aus nachhaltiger und umweltfreundlicher Gewinnung, z. B. aus Biomasse an. Anstatt über die Laufzeitverlängerung von (Braun)-Kohlekraftwerken wegen eines möglichen Gasembargos gegen Russland zu reden, ist es unbedingt erforderlich, so schnell wie möglich weiter auf erneuerbare Energien umzurüsten!

Zentralheizanlagen könnten dann z. B. durch Biogas oder Solarstrom betrieben werden. Doch die Lobby der Energiekonzerne ist aus Profitgründen gegen solche Lösungen und auch gegen Dezentralisierung der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien, wie z. B. durch Windräder auf Hausdächern. Deutschland wäre also in einigen Jahren energietechnisch soweit, keine fossilen Brennstoffe aus anderen Ländern mehr einzuführen. Das gilt ebenso für Gas aus Russland, Katar und anderen ultrareaktionären Staaten, als auch für das schmutzige umweltfeindliche Fracking-Gas aus den USA.