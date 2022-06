Studierendenvertretungen in NRW erklären sich solidarisch mit den Streikenden an den Unikliniken!

Diese befinden sich seit dem 2. Mai in einem unbefristeten Erzwingungsstreik für bessere Arbeitsbedingungen. Ein vorheriges 100-Tage-Ultimatum war ohne Antwort verstrichen.

"Die Arbeitsbedingungen an den sechs Unikliniken in NRW sind seit langer Zeit katastrophal. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen auf die Forderungen eingehen und so Verbesserung schaffen. Mit unserer Solidaritätserklärung möchten wir uns an die Streikenden richten und klar machen: Die Studierendenvertretungen in NRW stehen an eurer Seite! Unter den Streikenden sind auch viele unser Kommilitoninnen und Kommilitonen", erklärt Tobias Zorn, Koordinator des Landes-ASten-Treffens NRW.

"Besondere Unterstützung sprechen wir gegenüber den studentischen Beschäftigten und Auszubildenden aus. Immer mehr Ausbildungsberufe an den Uniklinken werden akademisiert und so in duale Studiengänge umgewandelt. Eine reine Akademisierung ist jedoch nicht die Lösung. Es braucht eine deutliche Steigerung der Qualität der Ausbildung.