Tankrabatt? Diesel bald bei 2 Euro!

Laut ADAC war Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Dienstag nur noch 5,2 Cent billiger als am Tag vor der Absenkung. E10 war 20,3 Cent günstiger. Damit bleibt beides deutlich hinter der Höhe der Steuerentlastungen von 32,2 Cent bei Benzin und 16,7 Cent bei Diesel zurück. Am Mittwoch marschierte Diesel wieder zielstrebig auf die Marke von 2 Euro zu.

Damit bestätigt sich, was die MLPD vor kurzem feststellte: Auf ihrer Jagd nach Maximalprofit scheren sich die Mineralölmonopole einen Dreck um die Masse der Werktätigen in Deutschland. Tomaso Duso, Wettbewerbsexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut DIW Berlin, untermauert das, indem er öffentlich erklärte, dass der Tankrabatt, wie erwartet, nicht vollständig weitergegeben worden sei. Die Monopole lassen die Massen für ihren Krieg, ihre Inflation und ihre Wirtschaftspolitik zahlen!