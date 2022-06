Zentrum: Großes Schweigen zu Krieg und Inflation

Die äußern sich so: Die AfD kritisiert scheinbar scharf Waffenlieferungen an die Ukraine und „Kriegsbeteiligung der NATO“, fordert aber gleichzeitig die Hochrüstung der Bundeswehr und die „berechenbare Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber der NATO“. Die AfD ist also keine Gegnerin der NATO, sie will das machtpolitische Gewicht des deutschen Imperialismus innerhalb der NATO aufwerten.

Was die AfD an den Maßnahmen der Regierung stört, ist, dass sich diese gegen Russland richten. Die AfD wird vom Putin-Regime hochgepäppelt, das in Russland gerade den Übergang zum Faschismus vollzogen hat. Selbst als „Wegbereiterin des Faschismus“ will man da natürlich nicht kritisch sein. Die AfD sagt das nicht offen, sondern täuscht mal wieder demagogisch „Opposition“ vor, plädiert aber in Wahrheit für eine noch schärfere Militarisierung und Hochrüstung von Staat und Bundeswehr.

Und wenn „Zentrum“ die Inflation angreifen würde, müssten sie die Preistreiberei der Monopole attackieren. Das tun sie aber nicht, weil ja die Gewerkschaft und Arbeiterbewegung Hauptfeind ist. Also: Besser schweigen.

Kolleginnen und Kollegen, auch wenn „Zentrum“ gerade auf Tauchstation ist: Es ist notwendig, dass wir nicht nachlassen, Front gegen sie zu machen!