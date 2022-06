„700 Übernahmen - jetzt weiter um Festeinstellung aller Leiharbeiter kämpfen!"

Sein Pech: Im August 2020 war seine vom Arbeitsamt für Leiharbeit vorgeschriebene maximale Beschäftigungsdauer von 18 Monaten voll. Er musste gehen. Er wurde für vier Monate nicht beschäftigt, um dann im Januar 2021 über eine andere Leihfirma wieder eingestellt zu werden: Drehtüreffekt!

So hat er jetzt bei der Übernahme mit Stichtag 1. Februar 2022 nur 14 Monate am Stück bei Daimler malocht - also wieder keine Chance …. „Nur wer 15 Monate da war, wurde mit einer guten Meisterbeurteilung übernommen.“ Und so ging es vielen, vielen, vielen … .

Die neue Strategie des Daimler-Vorstands: „Nur Luxusklasse, nur Elektro“, zeigt auch in der Wiege des „Elektro und Luxus“, in Sindelfingen, in der Factory 56, ihr hässliches ausbeuterisches Gesicht: Nur Leiharbeiter halten die Produktion am Laufen - in den Gruppen sind inzwischen deutlich mehr Leiharbeiter und Studenten als Festbeschäftigte.

700 Übernahmen für einen Einjahres-Zeitvertrag bei Daimler sind ein Erfolg des Kampfes: Wir können Erfolge erringen, wenn wir zusammenhalten. Jetzt müssen die restlichen ca. 2000 Leiharbeiter aus ihrer Niedergeschlagenheit und ihrem Frust darüber, dass sie bei dieser Auswahl nicht dabei waren, Kampfkraft werden lassen: Gemeinsam für Festeinstellung aller Leiharbeiter! ...