Affenpocken und Pocken im Visier der biologischen Kriegsforschung

Mehr als 150 vermutete und bestätigte Fälle von Affenpocken in elf nichtafrikanischen Ländern sollen gemäß der Wissenschaftszeitschrift „Nature“ mittlerweile aufgetreten sein.¹

Affenpocken und Pocken sind genetisch sehr ähnlich. Anders als bei den Pockeninfektionen ist der Verlauf bei einer Infektion mit Affenpocken nur in seltenen Fällen tödlich. Neu und beunruhigend erscheint es, dass die Infektion offenbar nicht nur von Mensch zu Tier, sondern auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Das könnte eine Folge von Änderungen des Genoms sein.

Sowohl die USA als auch Russland haben einen zugelassenen PCR-Test entwickelt, mit dem eine Infektion mit Pockenviren nachgewiesen werden kann. Der russische Test soll unterscheiden können, ob es sich um Pocken-, Affen-, Kuhpocken oder Impfpockenviren handelt. Das berichteten Mikrobiologen der deutschen Bundeswehr 2020 in einem Fachartikel.²

Die sehr ansteckenden Pocken sind extrem gefährlich, etwa 40 Prozent der Infektionen verliefen tödlich und im 20. Jahrhundert fielen ihnen etwa 400 Millionen Menschen zum Opfer. Sie gelten aber im Zuge einer weltweiten Impfkampagne der WHO seit 1980 als ausgerottet. Nach Beschluss der Weltgesundheitsversammlung hätten bis zum Jahr 1999 weltweit alle Pockenbestände vernichtet werden sollen. Doch das geschah aus militärischen Gründen nicht; angeblich zum „Schutz vor Bioterrorismus“ hielten die USA und Russland Pockenstämme in Hochsicherheitslaboren auf Vorrat. Es hätte verheerende Folgen, wenn diese in einem Krieg absichtlich freigesetzt würden. Die US-Armee ließ in den vergangenen Jahren mehr als 2 Millionen Militärangehörige mit dem von der US-Arzneimittelbehörde zugelassenen Impfstoff „Jynneos“³ gegen Pocken immunisieren.⁴

Kürzlich gab der Hersteller von „Jynneos“, die Firma „Bavarian Nordic“, bekannt, dass er mit einem nicht näher bezeichneten europäischen Land einen Vertrag zur Lieferung der Vakzine abgeschlossen habe. Daraufhin schnellte der Börsenkurs von „Bavaria Nordic“ in die Höhe.

In diesem Zusammenhang kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine Übung der G7-Staaten und Weltgesundheitsorganisation WHO an, in der eine Pockenpandemie simuliert werden soll. Man wolle sehen, wie aus Fehlern der Vergangenheit effektive Lehren gezogen werden können.

Neben dem Einsatz in einem Krieg könnten Klimaerwärmung und Abbau von Bodenschätzen in der Arktis die Gefahr eines weltweiten Pockenausbruchs herbeiführen. In den auftauenden Permafrostböden der Arktis wurde in Lebewesen Viren-DNA gefunden, worunter auch Variola-Pocken-DNA-Viren und andere sein dürften.

Käme es zu einem Pockenausbruch, dann wären die unter 50-Jährigen die am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe. Denn bis in die 1970er-Jahre wurden alle Jahrgänge gegen Pocken geimpft. Diese Bevölkerungsgruppe würde über einen gewissen „Kreuzschutz“ auch gegenüber den Affenpocken verfügen. Besonders gefährdet wären die Menschen in Entwicklungsländern, in den mehr als 75 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner für Affenpocken und Pocken empfänglich sein dürften.

Fachleute der biologischen Kriegsführung hatten die Pocken und Affenpocken schon länger im Blick. In Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2021 simulierten rund 20 Experten eine weltweite Affenpocken-Pandemie.⁵

„Fortschritte“ in der Biologie machen es möglich, auch andere ansteckende Pockenviren herzustellen, die besonders widerstandsfähig gegenüber Medikamenten wären, steht in einem Fachartikel, der von Mikrobiologen der deutschen Bundeswehr 2020 veröffentlicht wurde.⁶ Aus alledem wird deutlich, dass wir uns verstärkt für das Verbot und die Vernichtung aller ABC-Waffen einsetzen müssen.