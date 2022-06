Antikommunistischer geheimer Rat erklärt Louis Jalandoni zum Terroristen

Dieser hat am 25. Mai Louis Jalandoni und fünf weitere Aktivisten der national-demokratischen Bewegung in den Philippinen auf eine Anti-Terrorliste gesetzt. Dieser Rat kann im Rahmen des Anti-Terrorgesetzes Personen und Gruppen nach eigenem Gutdünken als Terroristen einstufen. Die Anhörungen sind geheim, so sie überhaupt stattfinden, und die Erklärung einer Person zum Terroristen hat nichts mit einem gerichtlichen Verfahren zu tun, kein Richter urteilt darüber.

Louis Jalandoni, 87 Jahre, stammt aus einer Grundbesitzerfamilie in Negros Occidental. Er war Priester und schloss sich Anfang der 1970er Jahre der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP) an. In den 1980er Jahren wurde er internationaler Vertreter der NDFP. Er ist seit über 50 Jahren in der national-demokratischen Bewegung der Philippinen aktiv und ist viele Jahre Repräsentant bei den Friedensverhandlungen mit der Regierung der Philippinen gewesen.

Nach den Wahlen in den Philippinen im Mai ist die philippinische Regierung weiter nach rechts gerückt. Der gewählte Präsident ist Bongbong Marcos, Sohn von Ferdinand Marcos, der von 1972 bis 1986 eine faschistische Diktatur anführte. Vizepräsidentin wurde Sara Duterte, die Tochter von Rodrigo Duterte.

Der Informationsbeauftragte der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP), Marco Valbuena, erklärte: "Es ist der von den USA unterstützte reaktionäre philippinische Staat, der in Wirklichkeit der größte Terrorist ist. ... Seine Streitkräfte und Polizei führen außergerichtliche Tötungen, willkürliche Verhaftungen, Folter, Auslöschung von Dörfern, Verhängung von Ausgangssperren, Lebensmittelblockaden und Luftangriffe auf zivile Gemeinden durch."

Die MLPD fordert sofortige Streichung von Luis Jalandoni und der anderen Aktivisten von der "Anti-Terrorliste" und protestiert gegen die antikommunistische Verfolgung fortschrittlicher und revolutionärer Menschen in den Philippinen. Gib Antikommunismus keine Chance!