Apple-Beschäftigte gründen erstmals Gewerkschaft

In Tunesien hat am Donnerstag ein 24-stündiger landesweiter Streik stattgefunden. Der größte tunesische Gewerkschschaftsbund UGTT hatte bis zu drei Millionen Beschäftigte des öffentlichen Sektors zum Streik für höhere Gehälter und Reformen aufgerufen - in 159 staatlichen Behörden und öffentlichen Unternehmen. Am Hauptflughafen der Hauptstadt wurde der Streik befolgt, die Abfertigungsschalter waren leer, Flüge wurden gestrichen, in Tunis blieben die Postämter und öffentlichen Versorgungsbetriebe geschlossen. Die UGTT ist eine der Organisationen im tunesischen Vorbereitungskomitee für die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen.