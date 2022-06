Zum 17. Juni 1953

Dokumentiert: KPdSU-Kritik an der SED-Führung vom Mai 1953

Auch in diesem Jahr wird der später antikommunistisch missbrauchte Arbeiteraufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 mit Sicherheit wieder seinen Niederschlag in den bürgerlichen Massenmedien finden. Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert ein Originaldokument der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) das in der „Roten Fahne“ 37 / 1991 erschienen ist, mit einem kurzen Vorspann des Rote Fahne-Redakteurs Dieter Klauth:

Von Rote Fahne Redaktion / dk