Flohmarkt am Willi-Dickhut-Haus

Zugegeben: Diese Hitze hätte nicht sein müssen. Unerbittlich kletterte das Thermometer über die Dreißig-Grad-Marke. Glücklich diejenigen, deren Stände im Schatten lagen oder die rechtzeitig Sonnenschirme eingepackt hatten. Aber es war an alles gedacht. Es gab gekühlte Getränke und bald wurde auch der Eisverkauf eröffnet, dankbar angenommen von Jung und Alt. Für Leib und Seele war gesorgt.

Das Angebot an den etwa 30 Ständen war abwechslungsreich. Vor allem für Kinder war viel zu finden, vom Spielzeug bis zu Kinderkleidung und Babybedarf. Spiele für Jung und Alt, Kunsthandwerk, Bücher besonders von der Mediengruppe Neuer Weg, CD's und DVD's – ein richtig schöner kleiner Flohmarkt, ganz im Geiste einer guten Nachbarschaft. Im Verlauf des Flohmarktes nutzten Anwohner die Gelegenheit zum Stöbern und Verweilen. Es gab auch Kurzentschlossene, die den Flohmarkt sahen, schnell nach Hause eilten, Keller oder Speicher leerten und gleich selbst bei der Marktmeisterin einen Stand anmeldeten.

Bänke und Tische luden ein, alte Freunde und Nachbarn zu treffen und neue kennenzulernen. Und das Ganze bei Kaffee und Kuchen, herrlichen Grillhähnchen, den leckeren unschlagbaren Thüringer Rostbratwürsten, frisch zubereiteter Pizza - und natürlich Eis! Heute war der „Day of Song“ (Tag des Liedes), bei dem um 12.10 Uhr das ganze Ruhrgebiet zum Singen eingeladen war. Und was würde sich mehr anbieten, als in alter Bergmannstradition das „Steigerlied“ zu singen.

Bis bald auf dem nächsten Flohmarkt an gleicher Stelle: am 27. August 2022. Schon mal einplanen!