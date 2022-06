Frauenverband Courage lädt zum Fest nach Berlin ein

„Je härter die Zeiten, desto fester das Band der Solidarität!“ „Wir Weltfrauen stellen uns gegen die drohende Gefahr eines III. Weltkriegs, auch wenn wir noch unterschiedlicher Auffassung sind, wie akut diese ist. Wir stellen uns gegen Kriegsvorbereitung, Rechtsentwicklung und Faschisierung in unseren Ländern. Wir rufen dazu auf, die humanitäre Hilfe auszuweiten - auf den Kampf um den Aufbau einer weltweiten Bewegung, gegen alle Aggressionen, insbesondere gegen imperialistische Aggressionen.“ So heißt es in der Resolution der Europa-Konferenz der Weltfrauen im April 2022.

Machen wir die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis zu einer Manifestation für den Weltfrieden!

Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen - das sind Textilarbeiterinnen und Landarbeiterinnen, Krankenschwestern, Bergarbeiterinnen oder Lehrerinnen aus aller Welt. Die 1. Weltfrauenkonferenz 2011 mit 3500 Teilnehmerinnen aus vier Kontinenten und 43 Ländern fasste in Caracas / Venezuela den Beschluss, alle fünf Jahre eine Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in wechselnden Ländern / Kontinenten durchzuführen.

Mit der 2. Weltfrauenkonferenz 2016 in Kathmandu / Nepal entstand eine Bewegung der Weltfrauen. Ihr Signal ist, sich über weltanschauliche sowie politische Differenzen hinweg „von Religion des Revolution“ für die Rechte der Frauen zusammenzuschließen. Dazu diente ein internationales Seminar zur Theorie der Befreiung der Frau 2018 in Bangalore / Indien.

Die 3. Weltfrauenkonferenz 2022 berät in einer Zeit besonderer Herausforderungen an die Masse der Frauen: Corona-Pandemie, eine weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, Inflation, die beschleunigte Umweltzerstörung und jetzt die Gefahr eines III. Weltkrieges.

Die Weltfrauenkonferenz ist von keiner Regierung, von keinen Parteien oder NGOs abhängig. Wir finanzieren uns selbständig! In allen Ländern werden Spenden gesammelt, Finanzaktivitäten organisiert – eigenverantwortlich und in gegenseitiger solidarischer Unterstützung.

Und dazu machen wir in Berlin ein Fest, zu dem alle Freundinnen und Freunde und alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Und wir freuen uns natürlich über alle, die das Fest aktiv mitvorbereiten und gestalten.

Wir informieren über die Weltfrauenkonferenz.

Ein „Mitbringen-Buffet“ mit tunesischen Spezialitäten und Leckereien aus aller Welt wartet auf euch.

Musik und Tanz stimmen auf die kulturvollen Tage in Tunis ein.

Ein Second-Hand-Markt mit „außergewöhnlichen Objekten“ lädt ein zum Stöbern und Spenden.

Wann? Am 2. Juli 2022, ab 15 Uhr!

Wo? Im „Stadtschloss“, Rostocker Straße 32, 10553 Berlin-Moabit. (Nähe S-Bhf Beusselstr.) Eintritt: 3 Euro.

Mehr Informationen zur 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen gibt es hier