Hoffnungen in Ampel-Regierung enttäuscht

Fridays for Future: Wie weiter?

Luisa Neubauer, Aktivistin bei Fridays for Future (FFF) und selbst Mitglied bei den Grünen schrieb in der „Zeit¹“: „Nur weil die Richtigen regieren, wird noch nicht richtig regiert.“ Sie äußerte damit ihre Enttäuschung über die Ampel-Regierung, besonders über die Grünen - allerdings ist sie immer noch Mitglied bei ihnen. Die "FAZ²" schrieb am 13. Juni etwas hämisch über eine drohende Spaltung in der FFF-Bewegung, der "Spiegel"³ spricht von einer Krise - Was hat es damit auf sich?

Von sr /pw