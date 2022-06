Weiter Initiativen in der Spendenkampagne entfalten

Alleine die Plakate mit Zubehör kosteten aufgrund stark gestiegener Preise 30.000 Euro. Auch Spenden für die Marx-Statue, die am 26. August an der Horster Mitte festlich eingeweiht wird, zählen zur Kampagne, sowie Spenden für Rechtskosten. Denn der aktive Widerstand wird sicherlich von Polizei und Justiz attackiert werden. Die Spendenmöglichkeiten sind bewusst vielfältig, um den Kampf gegen den Antikommunismus mit der Marx-Statue, die Jugendarbeit, den Friedenskampf usw. zu unterstützen.

Jede Initiative für die finanzielle Stärkung der MLPD als die revolutionäre Kraft in Deutschland im Kampf um den Weltfrieden ist wichtig! Wir freuen uns über Berichte an Rote Fahne News, z. B. wie bei einer Widerstandsaktion auch eine Spendensammlung vorbereitet und durchgeführt wird; wie ihr euch mit Jugendlichen um die Bezahlung des REBELL-Magazins auseinandersetzt; wie in einer Parteigruppe der MLPD ein Spendenziel beraten wird; welche Finanzaktivitäten beim Protest gegen den G7-Gipfel in München/Elmau entwickelt werden usw. Auch Bilder sind hilfreich!

Die MLPD steht in dieser veränderten Ausgangslage geschlossen wie keine andere Partei. Sie positioniert sich im Kampf gegen jeden Imperialismus. Sie fördert den aktiven Widerstand gegen einen III. Weltkrieg und verbindet das mit dem Kampf um den Sozialismus. Die Spendensammlung ist am wirkungsvollsten, wenn sie mit der bewusstseinsbildenden Arbeit gegen die bürgerliche Meinungsmanipulation verbunden wird, die die aktive Weltkriegsvorbereitung auch durch die westlichen Imperialisten leugnet.

Spenden nimmt gerne jede Parteigruppe der MLPD entgegen, oder Überweisung an das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort: Spendenkampagne.

Herzlichen Dank!