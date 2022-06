Landesweiter Streik gegen Kürzungsprogramm

In Naqoura, einer kleinen Stadt im Südlibanon, protestierten am 11. Juni Hunderte Menschen dagegen, dass ein israelisches Gasförderungsschiff ausgelaufen ist, um in den Karish-Gasfeldern vor der Küste die Förderung aufzunehmen. In einem Gebiet, das teilweise auch vom Libanon beansprucht wird. Die Demonstranten schwenkten libanesische und palästinensische Flaggen. In Naqoura ist auch die UNIFI-Friedenstruppe stationiert, die die Grenze zwischen dem Libanon und Israel seit Jahrzehnten überwacht.