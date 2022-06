Mehr als 6000 Bahn-Beschäftigte verdienen weniger als zukünftigen Mindestlohn

In der Schweiz wurde am 14. Juni wieder zum landesweiten Frauenstreiktag aufgerufen. Dieses Jahr standen die Ablehnung der Anhebung des Rentenalters für Frauen, der Kampf für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in der Care-Arbeit im Mittelpunkt. Laut dem Gewerkschaftsbund SGB beteiligten sich rund 50.000 Frauen und Männer an Kundgebungen und Demonstrationen in 31 Städten. Mehrere Zehntausend waren in Zürich sehr kämpferisch auf der Straße, 5000 In Bern und jeweils mehrere Tausend in Genf, Lausanne und Basel.