Zum Regierungswechsel in Australien

Das Problem ist das System selbst...

Seit dem 22. Mai gibt es in Australien eine neue Regierung. Die bisherige Regierung mit dem Konservativen Scott Morrison an der Spitze war unter den Massen nicht mehr zu halten. Zu groß waren die Kritiken und war teilweise auch die Empörung an der Leugnung des Übergangs zur globalen Umweltkatastrophe durch Morrison.

Korrespondenz