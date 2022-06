Preise und Konzern-Profite explodieren - wir bezahlen nicht für Aufrüstung und Kriegskurs!

Immer mehr Menschen in unserer Stadt sind existentiell betroffen von den Preissteigerungen, insbesondere bei Lebensmitteln, Heizöl, Gas und Benzin, während bei den Monopolen und bei der Rüstungsindustrie die Kasse klingelt. Das darf so nicht weitergehen. Alle Mitbürger sind eingeladen, ihren Protest am Offenen Mikrophon zum Ausdruck zu bringen. Im Brennpunkt der Diskussion stehen das "Entlastungspaket II" und die Forderungen der Montagsdemo für einen Sozialzuschlag und einen Lohnnachschlag.

Mit solidarischen Grüßen

Thomas Kistermann, Martina Reichmann

Pressesprecher