Hannover

REVOLUTIONÄRER WEG 37: Keine klare Linie im Klassenkampf ohne wissenschaftliche Begriffe

Circa 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten am Samstag die Veranstaltung der MLPD zu dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ von Stefan Engel, das auch als Ausgabe 37 der theoretischen Schriftenreihe der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, erschienen ist. Besonders erfreulich war, dass darunter eine ganze Reihe türkischer Freunde war. Der Vortrag von Yusuf Köse und einer weiteren jungen Mitarbeiterin der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG regte zu einer spannenden Diskussion an. Ein türkischer Kollege aus dem VW-Werk fand es toll, dass die MLPD im Unterschied zu anderen linken Organisationen in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um eine neue Friedensbewegung den BRD-Imperialismus als Hauptfeind im eigenen Land angreift und jede Form von Burgfrieden mit den Kapitalisten und den Sozialchauvinismus, wie er auch von der Führung der IG Metall gepflegt wird, kritisiert.

Korrespondenz