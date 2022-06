Hamburg

Staatsanwaltschaft schleift zwei „Balkonisten“ vor Gericht

Liebe Leserinnen und Leser von Rote Fahne News, einige von Ihnen und Euch erinnern sich sicher an Berichte über unsere Balkon-Konzerte während der harten Einschränkungen in der Corona-Pandemie. Insgesamt 48 mal haben wir von unseren Balkonen am Hein-Köllisch-Platz in Hamburg-St. Pauli aus Musik für unsere Nachbarn gemacht, haben Informationen an sie weitergegeben und das Versagen der Bundesregierung in dieser Zeit angeprangert.

Korrespondenz