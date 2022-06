„Tag der Bundeswehr“ fällt aus

Lediglich in Warendorf (zwischen Münster und Bielefeld) findet die Veranstaltung statt. Offizielle Begründung für diese „Anpassung“ sind die „fortdauernden Lageentwicklungen im Ukraine-Konflikt“. Ehrlicher wäre sicher gewesen, dass die Bundeswehr die Konfrontation mit antimilitaristischen Protesten scheut.

Denn die „Lageentwicklungen“ hindern die Bundeswehr sonst nicht im Geringsten daran, sich öffentlich aufzudrängen und Jugendliche sowie Kinder für das imperialistische Militär zu ködern. Zahlreiche Tage der Offenen Tür, Konzerte, Gelöbnisse und andere Werbeauftritte der Bundeswehr findet man auf der Homepage der Bundeswehr unter Veranstaltungen. Von der Flugschau in Berlin über das „Wochenende an der Jade“ in Wilhelmshaven, die Hanse-Sail in Rostock bis zum Wacken-Festival biedert sich die Bundeswehr an. Es gibt also genug Gründe und Anlässe für Proteste gegen den Militarismus.