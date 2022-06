Volker Beck wird Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG)

Für den 11. Juni hatte die Schülerbewegung "March For Our Life" in den USA zum landesweiten Protesttag gegen die Waffengewalt an Schulen ausgerufen. In Hunderten Städten gab es Demonstrationen. In Washington D.C. versammelten sich ca. 50.000 Menschen. Neben Schülern und Schülerinnen beteiligten sich auch viele Eltern und Lehrkräfte an den Demonstrationen. Lehrerinnen und Lehrer hielten Plakate in die Höhe, dass sie nicht bereit sind, bewaffnet in der Schule zu unterrichten, wie es die Waffen-Lobby NRA vorschlägt.