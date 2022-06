Zukunftsdemo in Gelsenkirchen am 4. Juni 2022

Als Auftakt des 20. Internationalen Pfingstjugendtreffens, das am 4. und 5. Juni 2022 in Gelsenkirchen stattfand, zog eine begeisternde Zukunftsdemonstration durch die Gelsenkirchener City. Hier einige Auszüge - unter anderem von den Reden vom Auftakt. Hier sprach auch Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG. Außerdem zeigt der Film die erfolgreiche Protestaktion am örtlichen Büro von Bündnis 90 / Die Grünen und die kurze Straßenblockade einer wichtigen Kreuzung, um gegen den imperialistischen Krieg in der Ukraine und die akute Gefahr eines III. Weltkriegs zu protestieren. Wer dabei war, wird sich freuen, die optimistische, kämpferische und entschlossene Atmosphäre nochmal zu erleben. Alle anderen dürfen sich gerne anstecken lassen... .