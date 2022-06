20.000 Menschen demonstrieren in Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf

Die MLPD beteiligte sich an dieser Demonstration. Sie brachte ihre Solidarität zum Ausdruck. Dabei wurde auch der Zusammenhang zur derzeitigen Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges durch fast alle imperialistischen Länder hergestellt, und es wurde dafür geworben, sich am Aufbau einer Front gegen Faschismus und Krieg in Deutschland zu beteiligen. So wurde auch zum ersten Treffen dieser Front am kommenden Samstag, um 10 Uhr, in Berlin eingeladen.

Bei der Diskussion wechselten mehrere Exemplare der neuen Broschüre der MLPD mit dem Titel "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" den Besitzer. Ebenso wurden Exemplare des Buches von Stefan Engel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus verkauft." Hier stieß bei einem guten Teil besonders die solidarisch-kritische Auseinandersetzung mit der Illusion vom demokratischen Konföderalismus auf Interesse - gerade angesichts der immer massiveren Attacken des faschistischen Erdoğan-Regimes.