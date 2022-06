500 Euro Bußgeld für „zu spät“ abgehängte Plakate?

Der Verstoß bestand darin, dass zehn Plakate der Internationalistischen Liste / MLPD zur Bundestagswahl 2021 erst nach der gesetzten Zwei-Wochen-Frist des Ordnungsamts und nach deren Aufforderung abgehängt wurden.

Die vom Rechtsanwaltsbüro Meister & Partner geforderte Einstellung des Verfahrens wegen der auch rechtlichen Haltlosigkeit dieses Bußgeldes lehnte die Stadt Augsburg ab, weshalb es jetzt am 22. Juni zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Augsburg kommt. Besonders krass ist auch die Höhe des Bußgeldes, zumal nach Aufforderung der Stadt die beim Abhängen übersehenen Plakate dann unmittelbar durch uns selber abgehängt wurden.

Das hohe Bußgeld trifft natürlich besonders kleine demokratische und revolutionäre Parteien, die nicht am Geldhahn der Konzerne hängen. Und auch die staatlichen Organe sind nicht immer so erpicht, ihre Verordnungen auch mit Bußgeldern durchzusetzen, besonders wenn es um ihre Klientel geht. So jetzt beim Tankrabatt, mit dem die Ölkonzerne fette Extraprofite machen und vom Staat dafür noch gehätschelt werden.



Kommt deshalb am Mittwoch, 22. Juni, um 13 Uhr zum Prozess vor dem Amtsgericht Augsburg, Göggingerstr. 101, Zimmer 142, um Öffentlichkeit herzustellen und Protest gegen dieses Bußgeld zum Ausdruck zu bringen.