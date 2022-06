Antikriegs-Kundgebung der Montagsaktion

Auf die Frage eines Passanten „wie den der Krieg beendet werden kann, ohne die Lieferung schwerer Waffen“ gingen mehrere Redner ein. Es führt kein Weg daran vorbei, den Kampf der Arbeiter und Massen in Russland, in der Ukraine und weltweit gegen diesen Krieg und die Aufrüstungsspirale zu führen. Jetzt muss ein Waffenstillstand her, statt immer mehr Toten.

Russland wird mit der Besatzung der Ukraine keinen Erfolg haben, weil die Massen in der Ukraine dagegen Widerstand leisten werden. Die Geschichte zeigt, dass selbst die brutalsten Kriege, wie der der USA in Vietnam, mit Niederlagen endeten – durch den Widerstand vor Ort, in den USA selbst und durch die internationale Solidarität.

Wer sich auf die Seite der Regierung in der Ukraine schlägt, schlägt sich auf die Seite eines korrupten Regimes, das Arbeiterkämpfe unterdrückt und in dem, wie in Russland, alle oppositionellen Parteien verboten sind. Die EU, in die die Selenskyj-Regierung als „Kandidat“ aufgenommen werden soll, ist keine „Familie“ sondern selbst ein imperialistisches Bündnis, das auf Kosten der Massen aufrüstet. Das verschärft die zwischenimperialistischen Widersprüche und damit die zwischen der EU und Russland und damit die Weltkriegsgefahr weiter.

Bundesweit wächst der Widerstand gegen Kriegstreiberei und Aufrüstung, wie bei den Protesten gegen den G7-Gipfel in Elmau in München und Garmisch-Partenkirchen am 25. / 26. Juni und am 2. Juli bei einer bundesweiten Demonstration in Berlin. An beidem beteiligt sich das Internationalistische Bündnis im Sinne des Aufbaus der neuen Friedensbewegung. Die bundesweite Montagsaktion ist eine Trägerorganisation des Internationalistischen Bündnisses.

Die Montagsaktion setzt ihre Kundgebungen gegen die Weltkriegsgefahr und die Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen fort. Am 4. Juli, um 17.30 Uhr, in Balingen vor der Stadtkirche und am 18.Juli, um 17 Uhr, in Albstadt - wieder am Bürgerturmplatz bei den Xingels.