Belgrad: Stellantis-Arbeiter blockieren Autobahn

Am Mittwoch blockierten in Serbien rund 300 Arbeiter des Stellantis-Werks (ehemals Fiat) in Kragujevac die Autobahn in Belgrad, um gegen den Plan von Stellantis und Regierung zu protestieren, wie der Umbau des Werks zu einem E-Auto-Werk erfolgen soll. Stellantis stellt die 2000 Arbeiter vor die Wahl: Entweder Entlassung, oder zwei Jahre ins Ausland gehen. Dort sollen sie in einer Stellantis-Fabrik arbeiten und - nach Aussagen von Stellantis - für einen neuen Job ausgebildet werden. Gleichzeitig investiert die serbische Regierung 48 Millionen Euro in den Umbau der Fabrik. Die Gewerkschaft fordert stattdessen Abfindungen und staatliche Hilfen für die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz.