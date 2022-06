Für kurzentschlossene - Studientage in der Horster Mitte

Wir bieten dazu Studientage vom Montag, 27. Juni, Beginn;: 9 Uhr bis Samstag, 2. Juli, an. Es kann auch Tageweise studiert werden. Sie finden in der Horster Mitte, Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1c statt. Die Studiengebühr beträgt 3 Euro pro Tag. Für alle Kurzentschlossenen am Montag spätestens um 8.45 Uhr da sein, damit es rechtzeitig losgehen kann! Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Kultursaals.