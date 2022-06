Sommerwelle

Chaotische Corona-Politik der Bundesregierung: Nächstes Kapitel!

Nachdem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sich bisher darauf beschränkte, vor einer neuen Corona-Welle im Herbst zu warnen, muss er seine Argumentation jetzt neu erfinden. Entweder der Herbst beginnt in diesem Jahr extrem früh, oder die Regierung muss einräumen, dass wir uns mitten in einer fünften Welle schon zu Beginn des Sommers befinden. Am 15. Juni lag die Sieben-Tage-Inzidenz bereits wieder bei 514, die aktuellen Werte des Brückentags-Wochenendes sind nicht zu verwerten. Viele Fälle werden zurzeit auch gar nicht erfasst, weil positive Schnelltests nicht gezählt werden, nur bestätigte PCR-Tests gehen in die offizielle Statistik ein.

Von Dr. med. Günther Bittel