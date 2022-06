"Da habe ich meine Zweifel"

Es wäre m. E. durchaus denkbar, den gleichen Transport an die Grenzen zu machen, anstatt an die Häfen. Das Schienen- und Straßennetz in der Ukraine ist eines der Größten auf der Welt und scheint ja zum größten Teil noch in Ordnung zu sein. Die verschiedenen Spurweiten der Bahnen sind sicher ein Problem. Aber seit 1926 werden Züge von der sowjetischen auf die Spurweite anderer Länder umgespurt.

Tatsache ist auch, dass es eine Breitspurlinie (die in der Ukraine und anderen ehemaligen Ländern der Sowjetunion benutzt werden) zwischen Polen und der Ukraine gibt. Und die Organisation für die Zusammenarbeit der Einsenbahnen OSJD berichtet 2020 von einem Zug, der ohne Umspurung von Xiang, China über Polen in die EU einfuhr. Es gibt auch Umspuranlagen in der Ukraine für Züge nach Polen, Rumänien oder die Slowakei.

In mindestens neun europäischen Ländern werden Züge und Waggons für verschiedene Spurweiten umgespurt, für einen Güterzug mit 44 Wagen dauert das z. B. in Cerbére / Frankreich (für den Verkehr mit Spanien) ca. zwei Stunden. Was Du unerwähnt lässt ist, dass LKW mit ukrainischem Getreide nach Rumänien tagelang nicht in die EU hineingelassen werden, nach Polen stehen sie z.T. 19 Tage bis zur Abfertigung! (lt. ARD oder ZDF)

Daraus folgt doch: Sowohl die Ukraine, als auch Russland behindern zumindest den Getreidetransport (Angriff Russlands, Verminung der Häfen durch die Ukraine). Die Transportfrage wird zumindest übertrieben, um Russland die Alleinverantwortung für die sich verschärfende Hungerkrise durch den Krieg anlasten zu können. Die EU ist Teil des Spiels, indem Grenzen für den Transport für LKW blockiert werden. Der Transport aus der Ukraine sei „logistisch schlicht unmöglich“. Diese Aussage halte ich für übertrieben. Im Gegenteil müssen wir doch fordern dass alle Möglichkeiten des Transports sofort ausgeschöpft werden müssen. Das muss auch eine Forderung im Friedenskampf werden.