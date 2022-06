Bericht von der Widerstandsgruppe im Frankfurter Gallus-Viertel

Tiefgehende Diskussionen

Letzte Woche führten wir, die Widerstandsgruppe gegen die Gefahr eines Dritten Weltkrieges Gallus, unseren ersten Einsatz in der Frankenallee in Frankfurt am Main durch. Wir erstellten eine Tafel mit der Frage „Was tun gegen den Ukraine-Krieg“. Als Antwort gab es die Möglichkeit, zwischen „Eine neue Friedensbewegung aufbauen“ und „Waffen liefern“ zu wählen.

Korrespondenz