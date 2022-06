Demonstrationen gegen den G7 Gipfel: #StopG7 – Kein Fußbreit den Kriegstreibern!

Treffen wir uns als Einheimische und Migrantinnen bzw. Migranten im Juni in Elmau für die Rechte Tausender Geflüchteter, die aufgrund regionaler Kriege, die in Ländern wie der Ukraine, Kurdistan, Syrien und Afghanistan aufgrund imperialistischer Interessen geführt werden, zur Migration gezwungen werden, die auf ihrem Fluchtweg dem Tod überlassen werden und in den Ländern, in die sie migrieren, Unterdrückung und Ausbeutung ausgesetzt werden!

Stärken wir den organisierten Kampf der Jugend

Lasst uns den Zorn der Jugend gegen das System in solchen Zeiten, in denen die Widersprüche viel offensichtlicher und spürbarer sind, in eine organisierte Macht verwandeln. Organisieren wir uns gegen die Militarisierungspolitik, mit der sie die Welt zu regieren versuchen. …

Gehen wir gegen das gesamte Bildungssystem, das der imperialistischen Ausbeutung dient und Jugendlichen, die sich dagegenstellen, Armut und Zukunftslosigkeit aufzwingt, auf die Straße. Stärken wir unseren antifaschistischen und antiimperialistischen Jugendkampf gegen die Militarisierung der Jugend, die den Interessen der Herrschenden dient. Treffen wir uns als Jugend im Juni in Elmau, um unsere freie Zukunft gegen die Lügen dieses Systems, das unser Leben uns unsere Zukunft klaut, zu gestalten!...

Als Konföderation der Arbeiter:innen aus der Türkei in Europa (ATIK), Neue Demokratische Jugend (YDG) und Neue Frau (YK) rufen wir alle Kräfte gegen Imperialismus, Kapitalismus, Patriarchat, Faschismus und Rassismus auf, Schulter an Schulter gegen den G7-Gipfel zu kämpfen. Schließen wir uns gemeinsam den Protestaktionen gegen den imperialistischen Block in München und Garmisch-Partenkirchen an!

Demonstrationen gegen den G7 Gipfel: