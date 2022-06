Eine Zeitzeugin erinnert sich: Der 5. Zentrale Delegiertentag des KABD beschließt die Parteigründung

Die Genossin Irene Brandt nahm an diesem Gründungsparteitag teil und erinnert sich:

„Mir ist erst im Laufe der Jahre richtig klar geworden, dass bei der Parteigründung bereits die wesentlichen Grundzüge, die wesentlichen Elemente bestimmt wurden, die wir einzuhalten und weiterzuentwickeln hatten, um für die kommenden Anforderungen des Klassenkampfs gewappnet zu sein und im Parteiaufbau klaren Kurs halten zu können. Man denke beispielsweise nur an die bedeutende Rolle des Kampfs um die Denkweise in unserer Parteigeschichte! Willi Dickhut hat uns nicht zufällig auf dem Gründungsparteitag in einem nachdrücklichen Redebeitrag mit auf dem Weg gegeben, daran festzuhalten.

Mir hat sich darüber hinaus ganz besonders in die Erinnerung eingebrannt, wie sich im Vorfeld und auf dem Gründungsparteitag selbst eine Kraft entfaltete, die ich so bis dahin nicht erlebt hatte: Die Kraft der innerparteilichen Demokratie im Rahmen des demokratischen Zentralismus, dem Organisationsprinzip der MLPD. Die gesamte Organisation bearbeitete z. B. den Entwurf des Parteiprogramms mit einer solchen Akribie und Schöpferkraft, dass weit über Tausend Anträge zustande kamen. Das setzte sich fort in der sorgfältigen kollektiven Vorbereitung unserer Delegation auf den Parteitag selbst, einschließlich der organisatorischen Details. Und schließlich in der überwältigenden Atmosphäre auf dem Parteitag, als wir über das Programm, den treffendsten Parteinamen und alle anderen Dokumente Beschluss fassten.

Es war nicht zuletzt eine bewusste, freiwillige Disziplin, die uns Genossinnen und Genossen dabei beflügelte – handelten wir doch als „Herren der Partei“ und trugen in diesem Moment die volle Verantwortung für die künftige Kampffähigkeit und Einheit der gerade geborenen revolutionären Partei der Arbeiterklasse. Unvergesslich!“

Irene Brandt war als Arbeiterin und Delegierte aus Stuttgart auf dem 5. Zentralen Delegiertentag des KABD und auf dem Gründungsparteitag der MLPD. Irene feierte im Januar 2022 ihren 85. Geburtstag in Hamburg. Sie wurde 1972 Mitglied im KABD und war seit der Parteigründung solange es ihre Gesundheit zuließ in führenden Funktionen der MLPD tätig.