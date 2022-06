Jahrestag des Überfalls der Hitler-Faschisten auf die Sowjetunion

Erinnern und Gedenken

Am Gedenkstein für den Kundschafter Dr. Richard Sorge auf dem Kaßberg in Chemnitz wurde vor drei Tagen an den verbrecherischen Überfall auf die Sowjetunion erinnert, und es wurde der über 50 Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges gedacht.

Von Raimon Brete, Chemnitz