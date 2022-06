Gegen den Krieg und die RAG – Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!

In der lebhaften Diskussion um die praktischen Konsequenzen war wichtig, dass auch ein Frieden zwischen den Imperialisten nichts an deren Konkurrenzkampf um die Weltherrschaft ändert. Dass dieser weiter durch die gesteigerte Ausbeutung der Arbeiterklasse ausgetragen, und solange gesetzmäßig erneut im Krieg enden wird, wie deren Herrschaft nicht durch eine sozialistische Ordnung abgelöst wird. Da es – so waren sich alle einig – aktuell kein sozialistisches Land gibt, muss den Kriegstreibern durch den Widerstand der Massen in den Arm gefallen werden.

Dazu wollen wir unseren Beitrag mit der aktiven Solidarität mit dem Widerstand der Kumpel in Russland und der Ukraine leisten. Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz vom 31. August bis 3. September 2023 in Thüringen wird eine Plattform der Bergarbeiter als Teil der weltweiten Friedensbewegung gegen die akute Weltkriegsgefahr bilden. In die praktische Vorbereitung gehört auch die Konsequenz aus der PCB-Untersuchung gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG. Hier besteht auch der Zusammenhang zum Kampf gegen den Krisen- und Kriegskurs der RAG und der Regierung.

Die Ergebnisse der Studie belegen den unabweislichen Zusammenhang zwischen der Belastung mit PCB und Schwermetallen und den hauptsächlichen Erkrankungen wie Krebs, Herzkreislauf, Nervensystem und Hautkrankheiten. Kumpel berichteten konkret über ihre Arbeit unter Tage mit den Stoffen (Hydrauliköl, „Plempe“) und ihren Kampf gegen Windmühlenflügel der Berufsgenossenschaft. Richtig ist der gemeinsame aktive Widerstand zur Anerkennung und Entschädigung als Berufskrankheit. Dazu werden wir auf der Montagsdemonstration in Duisburg auftreten und dies damit öffentlich machen.

Die Ergebnisse der Studie stehen den Kumpel-für-AUF-Gruppen ab sofort zur Verfügung.

Die soeben erschienene Broschüre - „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ - wurde bereits erwartet.