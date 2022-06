Saarland

Gruß aus Schilda – Verkehrspolitik Saarbrücken

Angesichts der Saarbrücker Verkehrspolitik kann man sich des Vergleichs mit dem Ideenreichtum Schildas, der Heimatstadt der Schildbürger, nicht entziehen. So meldete sich eines Tages der Kaiser zum Besuch des Städtchens an und im Hin und Her der Frage, welcher Art die Bürger ihrem Kaiser entgegentreten sollten, hatte dieser verlauten lassen: „Halb zu Fuß und halb zu Pferd“; gemeint war: Wer kein Pferd hat, komme zu Fuß. Die Schildbürger schlossen nach tiefen Überlegungen, es sei verlangt, hoch zu Ross zu erscheinen. Leider fanden sich bei weitem zu wenig Gäule am Ort. Da hatten die Schildaer die erlösende Idee: Sie sägten sich hölzerne Steckenpferde und konnten dem Kaiser würdig entgegenreiten. Sie lösten ihr Verkehrsproblem auf ihre Weise. Zum Dank gewährte der Kaiser ihnen Narrenfreiheit.

Korrespondenz