Habeck - ein "Meister der Dialektik"?

Schon heute gehört es zum Bestandteil ihres weltanschaulichen Kampfes gegen die dialektisch-materialistische Methode, die Arbeiter davon abzuhalten, sich ihr ernsthaft zu nähern. Ein Paradebeispiel ist ein längerer Artikel in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 11. / 12. Juni über Robert Habeck. Zitat: „Die dialektische Betrachtung der Dinge ist Habeck eigen, und als Grünen-Chef nutzt er sie schon mal dazu, sich nicht festlegen zu müssen. Er ist der deutsche Meister im Sowohl-als-auch, er redet einfach so lange, bis wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist.“ Wer wollte sich daran ein Beispiel nehmen?

Was sich bei Leuten wie Habeck scheinbar dialektisch anhören soll, ist in Wirklichkeit die hohe Kunst des Betrugs. Sowohl von Abrüstung faseln (bis zur Bundestagswahl), als auch sich für Waffenlieferungen an die reaktionäre ukrainische Regierung stark machen (wenig später in Amt und Würden). Unterm Strich haben Habeck & Co sich damit gnadenlos festgelegt – auf aktive Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs im Bund mit der NATO. So etwas nennen echte Dialektiker "Sophismus", leeres Spiel mit Begriffen. Willi Dickhut wies im Buch "Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis" darauf hin: "Sophistik bedeutet Unbestimmtheit und Unredlichkeit in der Wahl und Verwendung von Begriffen (Wortverdrehung). Die materialistische Dialektik verlangt, daß Begriffe auf der Basis konkreter Analysen gebildet werden" (S. 189). So hat die MLPD im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg z.B. eine "offene Krise des imperialistischen Weltsystems" festgestellt und auf den Begriff gebracht.

Opportunismus, Sophistik und Dialektik sind wie Feuer und Wasser. Es kommt darauf an, zu lernen, immer besser zwischen der materialistischen Dialektik und allen Varianten der Scheindialektik zu unterscheiden. Die MLPD bietet in einem ganzen Kursprogramm Seminare zur Erlernung der dialektischen Methode an. Schon vormerken: Die nächsten finden als Wochenkurse im Oktober statt.

Dialektikkurse – jetzt einplanen!

Vom 17. bis 22. Oktober 2022 (Anreise: 16. Oktober) finden folgende Dialektik-Kurse statt:

1. Semester: Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft.

2. Semester: Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methode.

3. Semester: Die Lehre von der Denkweise.

6. Semester: Die proletarische Streitkultur.

7. Semester: Wie man wissenschaftlich arbeitet.

8. Semester: Das System der Selbstkontrolle.

9. Semester: Die marxistisch-leninistische Jugendarbeit.

10.Semester: Das System der marxistisch-leninistischen Kleinarbeit.

Orte und Referenten werden noch bekannt gegeben