Internationale Grüße zum Geburtstag

Die Russische Maoistische Partei schreibt:

Liebe deutsche Genossinnen und Genossen! Liebe Gabi Fechtner! Lieber Stefan Engel! Liebe Monika Gärtner-Engel! … Liebe andere Mitglieder des Zentralkomitees und einfache Mitglieder der MLPD! Liebe Genossinnen und Genossen von REBELL und ROTFÜCHSE!

Das Council der Russischen Maoistischen Partei sendet Euch revolutionäre Grüße aus Russland und die herzlichsten Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen Eurer Partei. Wir wünschen Euch große Erfolge in Deutschland und Europa in Eurem Kampf gegen die Verstrickung Deutschlands in das imperialistische Gemetzel, das unser Land zu unserem großen Unglück entfesselt hat.

Wir wünschen Euch große Erfolge in der Kampagne "Gib Antikommunismus keine Chance!"; Erfolge im Kampf für die Befreiung der Frau in Deutschland; Erfolge im Kampf für den Umweltschutz! Große Erfolge für Euch, liebe Genossinnen und Genossen, im Kampf in den Betrieben und Werken, in den Gewerkschaften. Eure Partei ist berühmt für ihre gute Arbeit in diesem Bereich.

Wir wünschen euch und der heldenhaften Arbeiterklasse Deutschlands, allen unterdrückten Massen Eures Landes, baldigen Erfolg im Kampf für den echten Sozialismus! Wir freuen uns auf eine weitere, äußerst produktive, Zusammenarbeit zwischen unseren Parteien im Rahmen der internationalen revolutionären Organisation ICOR!