Gera

Internationale Straßenmusik gegen Krieg – für Frieden und Völkerfreundschaft

Am 21.Juni, dem ersten Sommertag, fand in Gera das beliebte Fête de la Musique mit zahlreichen und sehr unterschiedlichen Musikdarbietungen statt. An keinem anderen Tag im Jahr kommen so viele Menschen in die Innenstadt.

Korrespondenz