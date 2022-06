Medien berichten

Am Samstag demonstrierten in Tel Aviv mehrere Hundert Menschen gegen die israelisch Besetzung des Westjordanlandes, die vor 55 Jahren nach dem Krieg 1967 begonnen worden war. Die Demonstranten schwenkten palästinensische Fahnen und forderten ein Ende des Besatzungsregimes. Am Freitag hatte es in verschiedenen Dörfern des Westjordanlandes Proteste gegen die israelische Besatzung und die illegalen Siedler gegeben, so in der Nahe von Nablus, Beita und Hebron. Die israelische Armee ging zusammen mit Siedlern gegen die Palästinenser vor. Beim Einsatz von Tränengasgranaten gab es Verletzte.