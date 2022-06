NATO-Großmanöver übt für den Dritten Weltkrieg

Es wurde angeführt vom Hubschrauberträger USS „Kearsarge“ der US-Marine, ein amphibisches Angriffsschiff, das zu den größten Kriegsschiffen der USA zählt. Weitere 44 Kriegsschiffe, 75 Flugzeuge und rund 7000 Soldaten aus insgesamt 14 NATO-Staaten sowie Finnland und Schweden beteiligten sich. Geübt wurden Landeoperationen, U-Boot-Bekämpfung, Luftverteidigung, Minenräumung, Kampfmittelbeseitigung sowie Tauch- und Bergungseinsätze. Viele amerikanische Kampfflugzeuge waren die Tage über Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und die Kriegsschiffe konnte von den Stränden aus gesehen werden. Auch Deutschland beteiligte sich an dem Manöver, u. a. mit Eurofightern, der Fregatte „Sachsen“, dem Versorger „Berlin“ und zwei Minenjagdbooten sowie der Korvette „Braunschweig“ aus dem Marinestützpunkt Rostock Hohe Düne.

Zeitgleich führte auch der russische Imperialismus mit mehr als 60 Kriegsschiffen ein eigenes Manöver in der Ostsee durch. Laut Johannes Dumrese, Sprecher des Marinekommandos Rostock, bleibe deshalb auch der US-Hubschrauberträger vorerst zur „Beobachtung“ weiter in der Ostsee und nehme Kurs entlang der schwedischen Westküste. Auch die deutsche Marine ist mit mehreren Schiffen weiter in der Ostsee im Einsatz. Laut Dumrese sei das aber alles „normal“, die russische Seite mache das auch. „Ich würde sagen, das war schon immer so.“

Normal? In einer Situation, in der in der Ukraine ein brutaler Krieg von beiden Seiten geführt wird und in der NATO / USA und Deutschland offen auf Kriegskurs umgeschwenkt sind? Statt in solch einer gefährlichen Situation deeskalierend auf solch ein Großmanöver zu verzichten, wird die militärische Konfrontation weiter angeheizt. Mit solchen beruhigenden Worten soll die Bevölkerung doch nur davon abgelenkt werden, dass hier in Wirklichkeit ein Dritter Weltkrieg aktiv vorbereitet und schon mal geübt wird, wie Russland der Seeweg über die Ostsee blockiert und wie es infolge angegriffen werden kann.