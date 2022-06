Frankfurt am Main

Oberbürgermeister Feldmann (SPD) will nicht zurücktreten

Außergewöhnlich, dass gegen den amtierenden Oberbürgermeister (OB) einer Großstadt ein Korruptionsprozess vor dem Landgericht stattfindet. Aus allen Fraktionen, auch aus seiner Partei SPD, kommen Rücktrittforderungen. Die große Mehrheit der Stadtverordneten stimmte für Rücktritt. Das prallt an Feldmann ab. Das geflügelte Wort „Pattex-Peter klebt an seinem Sessel“ hört er indes nicht gern, aber er weiß genau, ein Abwahlverfahren setzt hohe Hürden mit 30 Prozent Wahlbeteiligung - so viel wie bei der letzten OB-Stichwahl. Immer mehr Vorwürfe kommen ans Licht, wie Feldmanns selbstgefälliges Verhalten bei der Eintracht-Europapokal-Feier, wo er im „Römer“ den Pokal an sich reißen musste, während er die Namen der Fußballspieler bei seiner Rede zur Feier nicht annähernd korrekt aussprechen konnte. Kurz danach: Sexistische Äußerungen im Flieger gegenüber Flugbegleiterinnen, die ihn „hormonell...außer Gefecht gesetzt“ hätten.

Korrespondenz