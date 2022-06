Personal in Kitas und Grundschulen streikt

Bereits seit einer Woche streikten in Israel die Erzieher in Kitas und die Lehrer an Grundschulen (bis 6. Klasse) täglich für zwei Stunden. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche wurde jetzt ganztägig gestreikt. Die Gewerkschaft der Lehrer fordert höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Der Finanzminister will die Lohnerhöhung koppeln an eine "Reform", die den Einfluss der Lehrergewerkschaft z.B. bei Kündigungen einschränkt. Der Streik fällt mitten in eine Regierungskrise, die derzeitige Koalition hat keine Parlamentsmehrheit mehr.