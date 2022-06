Hans-Böckler-Stiftung

Umfrage zu den Sorgen und realen Belastungen von Arbeiterhaushalten durch die Inflation

Eine „repräsentative Erwerbspersonenbefragung“ der Hans-Böckler-Stiftung von Ende April kommt zu interessanten Feststellungen und deckt auf, wie die finanziellen Sorgen durch die Inflation um sich greifen. In der Pressemitteilung zu den Ergebnissen heißt es: „Vor allem Personen in Haushalten mit geringeren Einkommen leiden unter den höheren Preisen. In den Einkommensgruppen bis maximal 2000 Euro netto berichten 65 bis 75 Prozent von „äußersten“ oder „starken“ Belastungen durch die Energie- oder Lebensmittelpreise“.

