Montagsdemo protestiert gegen Krieg in der Ukraine

Die BRD liefert inzwischen ganz selbstverständlich schwere Waffen an die Ukraine und bildet die ukrainischen Soldaten dafür aus. Deutschland ist also Kriegspartei. Bundespräsident Steinmeier lanciert mit seinem Vorstoß zum verpflichtenden Sozialdienst für die Jugend die Wiedereinführung der Wehrpflicht durch die Hintertür. Russland führt brutal die militärische Eroberung des Donbass fort und NATO-Chef Jens Stoltenberg geht von einem langen Krieg aus, in dem Russland besiegt werden soll. Und Selenskyi verspricht dabei, die Krim zurückzuerobern. (...) Diese Konfrontation kann einen 3.Weltkrieg auslösen.

Die Montagsdemo unterstützt die Bewegung für einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen...und dabei folgende konkrete Forderungen: