Solidarität mit Farbod Soltani

Er hatte es geschafft, in die Türkei zu flüchten, um von dort aus in ein sicheres Land zu fliehen. Nach vielen Jahren in der Türkei hat er einige Male versucht, in andere Länder zu ziehen, wurde gefasst und zurückgeschickt.

Am Samstag, den 18. Juni wurde er am Flughafen von Zypern gefasst und sollte in den Iran abgeschoben werden. Durch Selbstverletzung hat er versucht, dies zu verhindern und wurde wieder in die Türkei geschickt. Er ist vorerst im Gewahrsam, bis entschieden wird, wie es weitergeht, aber die Gefahr, dass er in den Iran abgeschoben wird, ist sehr hoch.

Iran ist ein Land mit einer faschistischen Regierung, welche das Ziel hat, fortschrittlichen Aktivistinnen und Aktivisten auszulöschen. Wir alle wissen, dass eine Abschiebung in den Iran zur Gefangenschaft, Folter und Hinrichtung führt.

Hier geht es zu einer Petition gegen seine Auslieferung an den Iran