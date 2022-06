Appell

Solidarität mit Özgül Emre

Die Journalistin und Aktivistin Özgül Emre wurde am 16. Mai 2022 von der deutschen Polizei verhaftet und nach dem umstrittenen Paragraphen 129b in Untersuchungshaft genommen. Seit ihrer Inhaftierung am 17. Mai 2022 befindet sie sich im Hungerstreik gegen rechtswidrige und willkürliche Gefängnisuniformen. Nach den deutschen Gesetzen müssen nur Verurteilte diese Uniform tragen. Sie ist aber noch nicht verurteilt. Es handelt sich also um eine willkürliche Entscheidung des Gefängnis- und Justizsystems. Trotz mehrfacher Zusagen, dass sie ihre eigene Kleidung erhält, hat der Richter nicht dafür gesorgt, dass dies umgesetzt wird. Kleidung, die ihr zugesandt wurde, wurde ihr entweder nicht ausgehändigt oder an die Absender zurückgeschickt.

Korrespondenz aus Augsburg