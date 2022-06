Widerstand

Straßenblockade für das Verbot der Bundeswehr-Flugshows auf der ILA Berlin

Anlässlich der Internationalen Luftfahrt Ausstellung (ILA) vom 23. bis 26.Juni in Berlin protestierten wir als Berliner Widerstandsgruppe gegen die dortigen Bundeswehr-Flugshows. Am U-Bahnhof Rudow in Berlin-Neukölln, von dem aus Shuttel-Busse zum ILA-Gelände fuhren, führten wir mehrere kurze Straßenblockaden durch. Auf unseren selbstgemalten T-Shirts und Schildern stand „Bundeswehr raus aus den Schulen und Unis“, „Stopp dem 100-Mrd.-Euro-Sondervermögen!“ Stopp der Waffenlieferungen in die Ukraine“, „Rückzug aller NATO-Truppen aus Osteuropa und weltweit“ oder „Bauen wir eine breite Front gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs auf“. Mit kurzen Ansprachen informierten wir die Passanten und Autofahrer. Mindestens 200 bis 250 von ihnen erreichten wir unmittelbar.

Von Widerstandsgruppe Berlin