„Szczesc Boze“ - Glück auf!

An jeder Ecke sieht man die Fördertürme der Zechen. Eine der Bedeutendsten ist die Zeche Wujek. Die Kumpel dieser Zeche lieferten sich 1980 / 81 harte Auseinandersetzungen mit den bürokratischen Kapitalisten, die die berechtigten Streiks der Arbeiter für die Verbesserung ihrer Lage blutig niederschlugen und am 13. Dezember 1981 eine sozialfaschistische Diktatur errichteten (Sozialismus in Worten, Faschismus in Taten). Auf Wujek wurden neun Kumpel getötet. Die Kumpel ließen sich davon nicht einschüchtern und setzten ihren Unter-Tage-Streik fort. Der Pfarrer, den die Kumpel unter Tage riefen, wurde wieder hoch geschickt, als er versuchte, die Kumpel zur Beendigung des Streiks zu überreden.

"Szczesc Boze", so grüßen sich die polnischen Kumpel. Und so wurden sie letzte Woche auch begrüßt - von Freunden der Internationalen Bergarbeiterkonferenz aus Thüringen, welche 2023 dort stattfindet. Wir übersetzten den Aufruf zur Konferenz auf Polnisch und malten ein Schild, auf dem auf polnischer Sprache die Grüße der deutschen Bergarbeiterbewegung überbracht wurden. Einigen Kumpels zauberte das ein Lächeln ins Gesicht und so wurden auch wichtige Kontakte für die weitere Zusammenarbeit geknüpft.