Feiern ohne Corona-Schutz?

Der Omikron-Subtyp BA.5, ist noch ansteckungsfähiger als alle Varianten zuvor und kann sich auch unter den für das Virus widrigen Bedingungen im Sommer verbreiten. Auch vollständig Geimpfte sind nicht vor einer Infektion gefeit. Viele Menschen sind mobiler und haben mehr Kontakte - und das bei gefallenen Corona-Beschränkungen und deutlich geringerem Schutzverhalten. (https://www.mdr.de/brisant/corona-sommerwelle-100.html)

Das Rock am Ring fand mit Erlaubnis der Landesregierung ohne Maskenpflicht statt, obwohl sie selbst empfiehlt "in allen Bereich weiterhin eine Maske zu tragen, um eine Ansteckung zu vermeiden, wo viele Menschen zusammenkommen". ((https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/rock-am-ring-2022-tickets-anfahrt-camping-100.html#Corona bzw. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/coronaregeln-in-rheinland-pfalz-100.html)

Nach dem Festival berichteten Medien ein einziges Mal über zahlreiche Neuinfektionen, dabei blieb es.

Das kommende Parookaville Festival in Weeze wird ebenfalls ohne Corona-Regeln stattfinden. Nach dem Stand vom 1. Juni bedeutet dies, dass weder Impf- oder Genesenenzertifikate kontrolliert werden, noch Corona-Testnachweise für den Besuch des Festivals notwendig sind. Auch eine Pflicht zum Tragen von medizinischen oder FFP2 Masken, sowie Mindestabstände sind – stand heute – nicht vorgesehen.



Dagegen hat das 20 Internationale Pfingstjugendtreffen kürzlich den bestmöglichen Corona-Schutz praktiziert: "Allgemein gilt die 3-G-Regel ab 16 Jahren; jeder soll vor Anreise einen Schnelltest machen; bei Veranstaltungen in geschlossenen Zelten und in den Toiletten wird Maske getragen. im Freien gilt im Allgemeinen keine Maskenpflicht; dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, empfiehlt der Veranstalter eine Maske zu tragen; bei auftretenden Symptomen während des Pfingstjugendtreffens wird der Sani aufgesucht und dort ein Schnelltest gemacht... Mit Symptomen kann nicht am Pfingstjugendtreffen teilgenommen werden." (http://pfingstjugendtreffen.de/2022/05/31/corona-regeln-fuer-das-20-internationale-pfingstjugendtreffen/ival)

Das zeigt, Festivals mit Corona-Regeln sind möglich und nötig!